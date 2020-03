Arcivescovo espone striscione: "Il Signore non ci abbandona" FOTO - Messaggio di speranza lanciato da monsignore Accrocca dal Palazzo Arcivescovile

“Ce la faremo! Il Signore non ci abbandona...”. Questo il messaggio che campeggia da questo pomeriggio su uno striscione messo dall'Arcivescovo Accrocca sul balcone di uno degli uffici dell'Arcidiocesi di Benevento di piazza Osini. Monsignore Accrocca non ha esitato, munito di fascette e forbici, ad attaccare il messaggio di speranza rivolto a tutti i fedeli e non. A tutti i cittadini di Benevento che transitando nei pressi del palazzo Arcivescovile potranno leggere un messaggio che deve rincuorare, dare la forza per superare questo momento così difficile che sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo.