Aumentano casi Covid 19 nel Sannio. Mastella annuncia stretta Il sindaco attraverso Facebook: "Tre casi a Benevento. Da domani controlli a tappeto"

“Tre casi positivi a Benevento. Vogliamo ancora fare finta di niente. Vogliamo ancora passeggiare ,vogliamo ancora fare jogging, vogliamo ancora andare a fare la spesa dieci volte al giorno, vogliamo ancora portare a fare i bisogni ai cani 17 volte al giorno”.

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella sbotta attraverso la sua pagina ufficiale Facebook e annuncia nuovi casi di positività a Benevento. Tre a quanto scrive il primo cittadino. Al momento, da Asl e ospedale Rummo, nessuna comunicazione circa l'aumento delle persone positive al contagio da coronavirus.

“Vogliamo ancora fare assembramenti e fare giocare i bambini? Fate, ve ne assumete la responsabilità” tuona ancora Mastella che poi annuncia: “Io mi assumo la mia e da domani ho fatto obbligo alla polizia locale di fermare tutte le auto. Sarò inflessibile con quelli che rischiano di fare morire persone denunciando questi irresponsabili. Se si allarga il contagio da noi e con il focolaio di ariano irpino succede il disastro”.

Nel pomeriggio il gruppo politico di maggioranza di san Salvatore Telesino, sempre attraverso la pagina facebook aveva nnunciato la positività di una persona del posto. Si tratta di un uomo che attualmente si trova ricoverato al Rummo. Ma anche in questo caso nessuna comunicazione ufficiale da parte di Asl, azienda ospedaliera San Pio e Prefettura.

Una situazione, quella della mancata comunicazione dei dati da parte degli organi preposti, che sta alimentando una serie di preoccupazioni nel Sannio e non poche difficoltà per chi - i giornalisti - in questo momento così drammatico e delicato ha il dovere di fare un'informazione corretta e restituire a migliaia di cittadini la fotografia esatta e corretta della situazione.