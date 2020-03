Polizia Municipale: controllate le auto una per una Posti di blocco agli ingressi della città. La Finanza controlla anche i pedoni lungo il Corso

A Benevento la Polizia Municipale ha presidiato tutti i varchi di accesso alla città. Pattuglie dislocate lungo via Napoli e via Bachelet ed hanno effettuato 540 controlli con la conseguente denuncia di 4 persone che non hanno giustificato il motivo del loro allontanamento da casa. Sempre su disposizione del sindaco Mastella sono stati effettuati i controlli sugli esercizi commerciali di frutta e verdura per verificare la provenienza degli approvvigionamenti. Tranne un rivenditore, che si è fornito presso il mercato di Fondi, in provincia di Latina, tutti gli altri sono risultati in regola.

Intanto, dopo i primi dispositivi messi a disposizione degli agenti di Polizia Municipale dall’Ente e dal sindaco Mastella, si registrano anche donazioni spontanee da parte di istituzioni e imprenditori. Ieri, infatti, il presidente del consorzio ASI, Luigi Barone, ha donato un primo lotto di mascherine al Comando e ha anticipato che nei prossimi giorni donerà un ulteriore lotto di mascherine. Analoga iniziativa anche da parte del consigliere comunale, Domenico Franzese che ha donato cinquanta mascherine prodotte dalla ditta “Il Ponte Confezione”, e dell’atelier “Il Tempio di Venere”, che ha donato delle mascherine artigianali prodotte nel proprio laboratorio. La “Svapo Web” ha, infine, donato astucci di liquido igienizzante a tutti gli appartenenti al Corpo.

Il dirigente del settore, Gennaro Santamaria, e il comandante della Polizia Municipale, Fioravante Bosco, hanno espresso soddisfazione e ringraziamento per le iniziative di solidarietà registratesi nelle ultime ore: “Queste donazioni rappresentano un riconoscimento del prezioso lavoro svolto in questi giorni dai nostri vigili urbani, oltre che uno stimolo a moltiplicare lo sforzo per rendere più incisiva l’azione di controllo del territorio in vista dell’aggravamento della situazione preannunciato dagli esperti”.

In strada anche tutte le altre forze dell'ordine. Decine e decine le denunce di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza in tutto il Sannio. I finanzieri, in borghese e in divisa, questa mattina hanno controllato anche i pedoni nei pressi del Corso Garibaldi.