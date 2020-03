Covid19. Mastella: lunedì conferenza su situazione al S. Pio Il sindaco in diretta facebook: farò chiudere chi aumenta i prezzi in questo momento già difficile

Basta fake news e sciacallaggi. Clemente Mastella torna a parlare ai citadini in diretta facebook e annuncia che presto la situazione riguardo all'ospedale San Pio sarà chiarita in un incontro pubblico.

“Lunedì – spiega – ci sarà una conferenza per chiarire la situazione nel Sannio e in particolare la situazione alll'ospedale San Pio con il Prefetto, il direttore dell'ospedale e il direttore dell'Asl”.

Un momento difficile per i contagi agli operatori sanitari “Ma – precisa Mastella - è una tendenza che rispecchia quella nazionale. In Italia il 10 per cento dei medici viene purtroppo contagiato”.

Dunque un chiarimento ufficiale.

Il sindaco, poi, ha anche spiegato: “L'onda d'urto del coronavirus sta per arrivare qui da noi, da Milano ma anche da Ariano Irpino e da altrei luoghi”.

Ai commercianti raccomanda: “Non aumentate i prezzi, sarò duro con chi lo fa, farò chiudere i negozi che non rispetteranno anche questi principi di solidarietà necessari in questo momento”.

E infine: “Grazie a quanti per serietà sociale e spirito etico rispettano le regole in questo momento e resistono”.