"Medici di famiglia, fondamentale collaborazione con pazienti" L'intervento di Luca Milano, medico di base sannita e vicepresidente dell'ordine

Ricette on line, consulenza al telefono e fortunatamente un buon rapporto con i pazienti che al momento sembrano seguire con attenzione tutte le indicazioni. Potrebbe essere riassunta così l'intensa giornata del medico di famiglia, che in questa fase di emergenza viene chiamato a fare da 'primo filtro' con la popolazione. Luca Milano, medico di base sannita nonché vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Benevento sin dall'inizio dell'emergenza ha cercato di trasmettere ai tanti pazienti del suo studio tutte le linee guida per gestire al meglio questa fase delicata. Prima esigenza: non affollare gli studi. Una direttiva che almeno dell'esperienza diretta di Milano sembra i cittadini stiano rispettando: “Inviamo le ricette on line, via whatsapp, così da evitare che debbano venire in studio e se proprio c'è questa necessità, come per le ricette rosse che si devono ritirare materialmente allora i pazienti arrivano solo dopo averle richieste telefonicamente per trovarle già pronte. Le visite mediche necessarie e non correlate a stati febbrili, invece, si fanno in modo concordato su appuntamento orario ben preciso. Naturalmente continuiamo a fare anche le visite domiciliari dopo un attento triage telefonico per escludere sintomatologie legate al Covid. In quest’ultimo caso noi medici di famiglia non possiamo intervenire in quanto non abbiamo i presidi necessari per evitare il potenziale rischio di contagio, quindi dobbiamo suggerire la terapia telefonicamente e avvisare l'Asl del caso sospetto; se invece comprendiamo che le condizioni cliniche sono tali da richiedere una valutazione medica urgente dobbiamo allertare il 118”.

Indicazioni che i pazienti del dottor Milano continuano a rispettare e che risultano fondamentali in questo periodo per evitare assembramenti e rispettare tutte le disposizioni di Governo e Regione: “Come medico di famiglia – commenta Milano - sono orgoglioso del comportamento e del senso di responsabilità che stanno dimostrato i miei pazienti fin dall'inizio dell'emergenza. Per fortuna mi stanno ascoltando e stiamo gestendo senza grande affanno questa situazione”.