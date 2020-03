Ecco i casi nel Sannio comune per comune Due casi a Guardia, due a San Salvatore

Ecco il dettaglio dei casi di positività al Coronavirus in provincia di Benevento, comune per comune, come riportato dalla Asl di Benevento:

Guardia Sanframondi 2

San Salvatore Telesino 2

Sant'Agata de' Goti 1

Solopaca 1

Benevento 2

Foglianise 1

Sassinoro 1

Cusano Mutri 1

Telese 1

Torrecuso 1

Da ricordare che il caso di Solopaca purtroppo ha avuto un esito tragico, con la morte dell'uomo che aveva contratto il virus.

A Guardia Sanframondi uno dei due casi è il militare, primo caso in provincia di Benevento e ormai tecnicamente guarito, poiché sono passati ben più di 15 giorni da quando è risultato positivo al tampone-