"Questa è gente che porta la morte", aggredisce un sanitario Il sindacato Nursind contro un video diffuso in rete, girato in un supermercato di Benevento

Un video diffuso su facebook in cui un dipendente dell'Ospedale San Pio viene accusato di non indossare la mascherina all'interno di un supermercato. "Questa è gente che porta la morte" si sente accusare l'uomo nel video. E scatta immediata la denuncia della segreteria provinciale Nursind di Benevento. Il sindacato delle professioni infermieristiche "condanna con fermezza l'increscioso video apparso su facebook in cui un dipendente del pronto soccorso dell'Ospedale San Pio di Benevento, nel rispetto delle disposizioni di tutela contro il Covid 19, era all'interno di un supermercato cittadino e veniva ripreso da un video e brutalmente ostracizzato da una persona di cui non si conoscono le generalità. L'umiliazione subita in pubblico dall'operatore sanitario è di una gravità enorme tenuto conto che la sua unica colpa è di lavorare in un ospedale ed adoperarsi per il bene degli altri mettendo a rischio la propria incolumità.

Questo sgradevole e malvagio gesto non si era mai visto se non durante il periodo dell'inquisizione. Nel ribadire il proprio sostegno alla vittima di tale scempio ed a tutti coloro che lavorano per aiutare chi ne ha bisogno, si invitano la Polizia Postale e la Magistratura ad oscurare immediatamente il video e ad avviare le indagini per fare chiarezza sull'increscioso evento. Nursind dal canto suo inoltrerà una denuncia alla Magistratura affinché chi si è macchiato di tale vile atto, possa essere punito".