Ecco il dettaglio dei casi in provincia di Benevento I numeri dell'Asl

Tredici persone della provincia di Benevento contagiate, più quattro provenienti da altre province. E' questo il nuovo bollettino dell'Asl sui casi che riguardano Benevento e provincia.

Numeri già elencati da Ferrante nella conferenza di oggi, e che parlano di 3 persone che si curano a casa e 9 ricoverate (1 paziente, come si ricorderà, è purtroppo deceduto).

In più ci sono 4 pazienti provenienti da altre province in base allo schema seguente:

RESIDENZA A domicilio Ricoverati c/o AO San Pio Totale Numero





Guardia Sanframondi 1 1 2

San Salvatore Telesino 1 1 2

Sant'Agata de' Goti 1 1 1 1

Solopaca 1 1

Benevento 2 2

Foglianise 1 1

Sassinoro 1 1

Cusano Mutri 1 1

Telese 1 1

Torrecuso 1 1

TOTALE 3 10 13