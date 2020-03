14 pazienti covid ricoverati al Rummo: 3 in terapia intensiva 9 i pazienti sanniti, 5 provenienti da altra provincia

Sono 14 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati al Rummo di Benevento.

Dal bollettino mandato dall'azienda emerge che 3 sono i pazienti in terapia intensiva (due provenienti dalla provincia di Benevento, 1 residente in altra provincia) cinque in pneumologia /terapia sub intensiva (di questi 4 di Benevento e Provincia, 1 da altra provincia) e 6 sono ricoverati a Malattie infettive, tre sanniti e tre da altre province.

In totale sono 14 i pazienti covid ricoverati al Rummo: 9 di Benevento e provincie e 5 provenienti da altre province.