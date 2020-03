Coronavirus, al San Pio i pazienti salgono a 15 Restano 14 i sanniti postivi. Nel conteggio del Rummo anche ricoverati di fuori provincia

Quindici pazienti positivi al Covid19 ricoverati all'Ospedale San Pio di Benevento. Sono i numeri comunicati dal bollettino di oggi (aggiornato alle 12) dal nosocomio sannita.

Quindici i pazienti ricoverati presso il reparto Covid (4 in terapia intensiva, 4 in pneumologia e sub intensiva, 6 nel reparto di malattie infettive e 1 nel reparto di medicina interna). Questi i dati diffusi dall'azienda ospedaliera che ricorda anche che sono 10 i casi di residenti nella provincia sannita e 5 quelli accolti da altre province.