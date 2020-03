"In attesa analisi tampone. Attivate tutte le procedure" I vertici di Villa Margherita chiariscono su paziente sospetto: "Voci false ed allarmistiche"

“Ogni procedura è stata rispettata e tutti i protocolli sono stati applicati secondo le direttive, a cominciare dall'immediata comunicazione della situazione alla Asl di Benevento”.

Così Luigi Di Gioia, direttore sanitario della struttura sanitaria “Villa Margherita”, alle porte di Benevento.

Oggi si erano rincorse voci su un caso di contagio da covid19 attraverso allarmanti messaggi vocali inviati via whatsapp.

A chiarire la situazione, immediatamente, la FpCgil con la voce di Pompeo Taddeo (leggi qui).

Poi i vertici della struttura, contattati da Ottopagine.it, hanno fatto chiarezza: “Uno dei nostri pazienti ha manifestato sintomi compatibili con il coronavirus. Abbiamo immediatamente allertato le autorità sanitarie e trasferito l'uomo all'ospedale San Pio. Siamo in attesa di conoscere l'esito dei tamponi nel frattempo, ovviamente, abbiamo attivato tutte le procedure previste quando in una struttura sanitaria si ha un sospetto del genere”.

Così ha spiegato il dottore Di Gioia che ha aggiunto: “L'attività prosegue regolarmente ma con le restrizioni già previste dai vari decreti degli ultimi giorni. Sono in costante contatto con l'Asl che ci ha fornito anche altri tamponi da effettuare a coloro che sono venuti in contatto con il paziente sospetto. Un caso purtroppo comune in una struttura sanitaria in questo momento e sul quale si sono diffuse notizie allarmistiche e distorte. Nelle prossime ore presenteremo infatti una denuncia in Procura per chiedere alla magistratura di far chiarezza”.