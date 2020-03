Covid 19. Sono 14 i sanniti positivi Di questi 10 sono ricoverati all'ospedale Rummo di Benevento. Al San pio anche 3 Irpini

Sono quattordici i casi di persone positive al Covid 19 nel Sannio. L'ultimo bollettino dell'Asl di Benevento parla di tre casi a Guardia Sanframondi – una persona è però domiciliata a Telese Terme -, di cui due ricoverati al San Pio; due casi a San Salvatore Telesino, di cui una persona in ospedale; una persona positiva a Sant'Agata de' Goti; due a Benevento, entrambi ricoverati al Rummo; un caso ospedalizzato e residente a Foglianise; e un caso, sempre ricoverati al San Pio, per i comuni di Cusano Mutri; Telese Terme e Torrecuso. Una persona di Paupisi positiva al coronavirus è invece ricoverata a Pozzilli, in Molise.

Per quanto riguarda l'ospedale principale del Sannio, il Rummo, dell'azienda ospedaliera San Pio, risultano ricoverati in terapia intensiva tre persone, altrettante in pneumologia sub intensiva. Nel reparto di malattie infettive invece presenti 6 degenti, di cui tre sanniti e 3 irpini. Un solo paziente, invece, è ospitato in medicina interna. Sono quindi 10 in totale le persone della provincia di Benevento ricoverate e tre provenienti dalla vicina Irpinia.