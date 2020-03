Puzio: "Vicino ad artigiani, si pensi a fondo solidarietà" "Le piccole attività sono tra ler realtà che stanno maggiormente soffrendo la crisi"

"Le piccole attività artigianali, tra chiusure e riduzione dei clienti, a causa delle limitazioni di spostamento per l’emergenza Coronavirus, sono tra le realtà che stanno maggiormente soffrendo la grave crisi, non esclusivamente sanitaria. Ci sono tante piccole realtà infatti che vivono alla giornata e che in questo momento hanno difficoltà anche per le esigenze primarie". Così in una nota Antonio Puzio (Moderati), consigliere delegato alle politiche giovanili, al turismo e all’artigianato per il Comune di Benevento che esprime "solidarietà e vicinanza a tutte le imprese del territorio, e non solo". Di qui l'auspicio a tal proposito di "un intervento ancora più organico da parte del Governo, attraverso un fondo di solidarietà, che possa scongiurare, dando una grande spinta economica, lo stop definitivo delle nostre aziende. Un aiuto - prosegue Puzio - che dovrebbe seguire le scelte già avviate dai principali istituti bancari italiani, che hanno messo a disposizione delle aziende, anche quelle artigiane, linee di credito dedicate, previsto sospensione del pagamento di rate dei mutui garantendo, allo stesso tempo, la semplificazione dell’iter di accesso al credito stesso”.