Mastella ai locatori: non chiedete fitto a chi non può pagare L'invito del sindaco Mastella in difesa degli affittuari: Aiuterò chi sarà ingiustamente sfrattato

“Chiarisco per quanti mi hanno scritto piangendo perchè non sono in grado di pagare il fitto di questo mese. E' giusto a mio parere che i proprietari dei locali soprassiedano nei confronti di chi ora è disoccupato, di chi ha il negozio chiuso”.

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella interviene in aiuto di quanti a causa delle loro attività commerciali chiuse si trovano in difficoltà nel pagare gli affitti dei negozi e delle case nelle quali risiedono.

“Una mia moral suasion ad essere generosi fino a quando la bufera non cesserà. E' ovvio – spiega ancora Mastella - che chi invece ha reddito deve continuare a pagare. Ed è evidente che se qualche proprietario di immobile dovesse mandare lo sfratto a chi non è in condizioni ora di pagare per oggettiva necessità, sarò nella causa dello sfrattato a sostenerne le oggettive ragioni”.

Mastella poi interviene, sempre dalla sua pagina Facebook sul momento delicato che la Nazione sta vivendo: “Si rischiano al sud conflitti sociali, questo è l'altro virus e sono preoccupato. Sia chiaro – precisa il primo cittadino - non invito alla disobbedienza civile, ognuno deve rispettare la legge”. Dinanzi ad uno sfratto eseguito nei confronti di chi è in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria, Mastella annuncia “troverò con un gruppo di avvocati il modo per difenderli. Spero nella generosa comprensione e nella carità di chi vive drammi più modesti ad essere solidali con chi sta peggio”.