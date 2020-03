Il Comune effettua bonifico a Trotta bus A breve i dipendenti dovrebbero quindi ricevere lo stipendio

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’assessore ai Trasporti e Mobilità Luigi Ambrosone rendono noto che il settore finanze del comune di Benevento, nella mattinata odierna, ha provveduto ad effettuare il bonifico dei rateo del contratto di servizio alla Trotta Bus Service, con le procedure di accredito di urgenza. Pertanto la tesoreria della Banca preposta provvederà nei prossimi giorni ad accreditare alla Trotta Bus Service le somme previste per corrispondere le retribuzioni ai dipendenti. Si coglie l’occasione per ringraziare i dipendenti della Trotta Bus Service per la dedizione che stanno adottando in una condizione di assoluta emergenza Covid 19, per garantire i servizi di mobilità urbana ritenuti essenziali per i cittadini di Benevento, in questo delicato momento che impone il dovuto e particolare impegno di tutti noi a contrastare la notevole emergenza in atto.