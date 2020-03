Termometro laser, mascherine e guanti per il 118 di Morcone La donazione fatta dalla Eurospar al responsabile di presidio, il dottore Osvaldo Mucci

In questi giorni di emergenze sanitarie fioccano i gesti di solidarietà. Un modo di fare che ha sempre contraddistinto l'Italia Intera, il bel Paese che in ogni occasione ha lanciato messaggi di speranza e forza.

Questa volta un bel gesto arriva da Morcone dove la Eurospar di Massimo Tronto ha donato alla sede del 118 di Morcone – presente il responsabile, il dottore Osvaldo Mucci -, un termometro laser, guanti, detergente per le mani, mascherine e tute che da ieri pomeriggio sono nelal disponibilità dei soccorritori del 118 di Morcone che ringraziano con il cuore e con il grande lavoro chiamati a fare in queste settimane di emergenza sanitaria per il Covid 19.

Loro in prima linea più di tutti, come tutti i lavoratori nel campo della Sanità hanno bisogno quotidianamente di presidi di protezione per evitare il pericolo di contagiarsi.