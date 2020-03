Seconda vittima sannita per il Covid 19 Si tratta di un paziente ricoverato a Medicina Interna dell'Azienda Ospedaliera San Pio

Seconda vittima nel Sannio per Coronavirus. La vittima è un pensionato di un centro della Valle Telesina ricoverato da giorni nella struttura sanitaria sannita. Sale a due il numero dei decessi per il Covid 19 in provincia di Benevento.

Dal bollettino dell'ospedale Rummo dell'Azienda San Pio di Benevento, infatti risultano oggi essere 9 le persone ricoverate di queste sei tra Terapia intensiva e Pneumologia – sub intensiva e tre persone ricoverate in Malattie infettive.

A questi vanno aggiunti altre pazienti provenienti da altre province e ricoverati nei reparti di Medicina Interna e Malattie Infettive.

Ora si è in attesa del bollettino quotidiano da parte dell'Asl di Benevento.

IN AGGIORNAMENTO