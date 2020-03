Un viaggio virtuale nella rete museale della provincia sannita E' on line il nuovo portale, Di Maria: "Un progetto rivolto soprattutto ai ragazzi delle scuole"

"Un annuncio ed un appello rivolti, in particolare, ai ragazzi ed alle ragazze, che, con le scuole chiuse, possono comunque arricchire il proprio bagaglio di conoscenze grazie ad internet: torniamo a “frequentare” almeno virtualmente il linguaggio della bellezza senza venir meno alle regole ed alle precauzioni che tutti siamo chiamati a rispettare". Così il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, d’intesa con l’Amministratore Unico della Società partecipata Sannio Europa, Giuseppe Sauchella, comunica che a partire da oggi, è “online” il nuovo Portale della Rete museale della Provincia di Benevento raggiungibile all'indirizzo https://retemuseale.provincia.benevento.it/.

"A causa dell’emergenza Coronavirus - commenta Di Maria - siamo stati, tutti, colpiti dalle norme che hanno imposto di restarcene a casa. Non possiamo, dunque, vivere serenamente le relazioni sociali e coltivare le nostre passioni, tra cui il teatro, il cinema o la visita ai nostri bellissimi Musei. Ma allora, ed in particolare, le ragazze ed i ragazzi impossibiliti a frequentare, se non virtualmente, le Scuole e l’Università, cosa possono fare tutto il giorno chiusi in casa?". Per dare una risposta a questa domanda, il Presidente Di Maria, nei giorni scorsi, aveva disposto di "accelerare la realizzazione di un progetto da tempo in cantiere". Ed in merito comunica: "Fermo restando che l’emergenza è ancora in atto e che dunque non bisogna abbassare la guardia, perseverando nel rispetto delle norme e nel sacrificio che tutti noi stiamo facendo per il bene nostro, di tutti e del Paese, è anche arrivato il momento di iniziare a reagire, servendosi delle opportunità offerte dalla tecnologia web. Possiamo virtualmente “uscire” di casa e dall’isolamento, che, purtroppo, è non solo fisico, ma anche “intellettuale”: grazie alla rete informatica mondiale, tutti, grandi e piccoli, abbiamo l’opportunità di “scavalcare”, grazie a qualche click, i confini, i muri e le barriere per poter ammirare “da vicino” le bellezze artistiche e culturali dei nostri Musei. Possiamo tornare a frequentare il linguaggio della bellezza, pur restando a casa, come purtroppo dobbiamo ancora fare. La Provincia di Benevento offre dunque a tutti un “viaggio”, anche se solo virtuale all’interno della Rete museale della Provincia di Benevento".

Ecco, dunque, il nuovo Portale della Rete museale della Provincia di Benevento, realizzato da Sannio Europa: "L’iniziativa della Provincia di Benevento vuole rappresentare un messaggio di speranza, e, nello stesso tempo, di “resistenza culturale”, auspicando che, in futuro, questo modello di fruizione “a distanza” possa estendersi anche a siti archeologici, alle biblioteche e al materiale archivistico. Il nuovo Portale si presenta con una grafica sobria; ma, al tempo stesso, elegante, al pari delle più grandi realtà museali internazionali".

"L'obiettivo è l'immediatezza delle informazioni e la sua capacità - sin dai primi istanti di navigazione - di coinvolgere l'utente in un affascinante viaggio virtuale che possa condurlo a scoprire la bellezza e l'importanza dei Musei della rete della Provincia di Benevento. Il portale, insieme al “brand” “Musei” e alla nuova brochure “light” dell’intera Rete Museale, a cui è aggiunto, per completezza ed in base ad un accordo formale con la Curia Arcivescovile di Benevento, anche il Museo Diocesano, altro importante museo presente nel centro storico del capoluogo sannita, rispondono alla necessità di dare un’immagine unica dell’offerta culturale, integrando percorsi e tematiche e garantendo attenzione a pubblici diversi. Il nuovo portale web, già dalla “Homepage”, fornisce le informazioni utili rispetto a quello che la Rete museale della Provincia di Benevento può offrire: le immagini di presentazione, lo spot, e i singoli riquadri “clikkabili” e personalizzati con il richiamo dei simboli identificativi dei siti già presenti nel brand Musei, prevede diverse Sezioni relative ad i singoli siti museali con informazioni storiche dettagliate, galleria fotografica, orari d'accesso e brochure scaricabile".

"Con la realizzazione su web della sezione "Musei virtuali" si è puntato ad estendere on-line i contenuti del museo reale attraverso nuove forme di offerta. L'utente, comodamente seduto davanti il suo Pc, o ancor più semplicemente tramite il suo smartphone o tablet, potrà immergersi in un viaggio esperienzale che lo porterà a scoprire il fascino, la bellezza e pregnanza storica dei nostri Musei".

Attenzione rivolta anche ai più piccoli: "Nell'Area Kids con il brand “Musei Kids”, i musei a misura di bambini, in cui il segno grafico si preserva ma acquista vivacità e impressività attraverso l’uso esplosivo dei colori che rimandano alla gioia ed quindi alle dinamiche del gioco, è possibile reperire informazioni su tutti i laboratori creativi ed attività didattiche. Il portale poi, prevede a completamento, numerose informazioni sulla Rocca dei Rettori, sede storica della Provincia di Benevento, sulla Biblioteca provinciale e sul Trenino dell'arte. Infine, per la pianificazione della visita è presente la mappa territoriale che permette di visualizzare le distanze tra i siti museali e le prime informazioni per pianificare il percorso".