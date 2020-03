Provincia: procedure semplificate per pagamento imprese "Un modo concreto per sostenere il sistema economico in questo periodo"

"Procedure semplificate per pagare con celerità alle Imprese i lavori eseguiti per conto della Provincia di Benevento". E’ quanto ha disposto stamani, con un proprio provvedimento, il Presidente della Provinciasannita, Antonio Di Maria, che "ha così voluto dimostrare nel concreto la piena disponibilità ad aiutare il sistema economico in questa difficilissima congiuntura".

Di Maria peraltro ha dato indirizzi agli Uffici e Servizi affinchè "si dia immediata attuazione alle disposizioni della Giunta della Regione Campania che intervengono sul sistema economico duramente provato da questo periodo di emergenza sanitaria".

"Il provvedimento - ha spiegato il presidente della Provincia - ha lo scopo di supportare gli operatori economici che hanno già assunti impegni giuridicamente vincolati con l’Ente Provincia". Di Maria quindi ha indicato le "nuove procedure amministrative, contabili e tecniche che consentono il pagamento di Stati Avanzamento Lavori, di certificati di pagamento e di pagamenti, a richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della domanda. Tali procedure - viene precisato in una nota dell'Ente provinciale - sono in deroga alle eventuali previsioni di limiti di importo contenuti nei decreti di ammissione a finanziamento e/o negli atti convenzionali. Il provvedimento di Di Maria ha valore esclusivamente nei confronti di soggetti che non hanno presentato S.A.L. finali di spesa e compatibilmente con le disponibilità di cassa: in tali circostanze vengono avviate procedure di liquidazione semplificate che consentano pagamenti fino ad un massimo dell’80 per cento di quanto richiesto, fatte salve in ogni caso le verifiche previste per legge in materia di regolarità contributiva e di antimafia e previa presentazione di tutta la documentazione giustificativa. Sono rinviate a fasi successive eventuali ulteriori controlli e analisi documentali richiesti dalle regole di funzionamento delle specifiche fonti finanziarie. Tutti i settori possono adottare analoghe procedure di semplificazione dei pagamenti".