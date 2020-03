Lettera dalle corsie: niente elogi ipocriti, io non mi fido Covid19 Benevento. "La politica ha schiacciato gli ospedali. Chiudete tutto ma proteggeteci"

“Chiudete quello che volete, ma proteggete il personale sanitario. E’ assurdo e vergognoso non fornire misure adeguate a medici, infermieri e tutto il personale sanitario. Invece di elogi ipocriti, ci si aspetta sicurezza per chi ha il compito delicatissimo di curare!”.

Parole vere, toccanti che arrivano da chi, ogni giorno da molti giorni, vive accanto a chi ha il coronavirus. Riflessioni maturate tra la preoccupazione per la salute dei contagiati e quella dei propri cari. Medici, infermieri, operatori sanitari. Quegli eroi che percorrono preoccupati le corsie degli ospedali e in tanti casi non fanno ritorno nella loro casa ma scelgono un luogo lontano dai propri cari per non metterli in pericolo. A loro manca anche il conforto di un abbraccio, lo sguardo di chi ami. Manca tutto. Abbonda solo la paura, l'angoscia di contrarre il virus. In questo tempo rarefatto un operatore sanitario di Benevento ci affida i suoi pensieri.

“Le mascherine – scrive - non sono sufficienti, ci vogliono sistemi di protezione totale. E poi si deve fare il tampone o il test ematico a tutti i sanitari, non solo a quelli sintomatici o sospetti. Accidenti, ma quanto bisogna aspettare per avere un approccio civile e sicuro?

Far lavorare nell’emergenza medici volontari, complimenti!

La politica ha schiacciato ospedali e territori, ha lasciato la sanità pubblica abbandonata e senza forze, fregandosene di chi lavora comunque e sempre per dovere e amore della propria professione, fregandosene delle carenze di personale, fregandosene delle continue aggressioni a cui si è esposti. Io non mi fido. Chi governa e decide deve avere rispetto e anche intelligenza e soprattutto un'anima, quella che consente di prendere le decisioni non in base a interessi elettorali o per logiche di profitto, ma in base al valore dell’essere umano”.