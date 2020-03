"Un grazie a chi lavora e sta accanto a noi cittadini" Un lettore loda gli operai che celermente hanno risolto un guasto

In un momento difficile c'è chi lavora per gli altri, con ancor più abnegazione rispetto a prima. E' il caso degli operai Enel, che un cittadino ha voluto ringraziare per la celerità con cui sono intervenuti per riparare un guasto. Luigi Micco infatti spiega: “ Stamattina presso la mia abitazione in contrada Iannassi è avvenuto un guasto serio di interruzione delle energia elettrica e per tre famiglie tra cui la mia con bambini chiusi in casa c’è stata tanta paura... ho chiamato il numero verde x la segnalazione del guasto e dopo 15 minuti sono stato contattato dalla squadra di pronto intervento che dopo 20 minuti hanno azionato un gruppo elettrogeno per dare immediatamente la corrente è solo stasera sotto la pioggia e attrezzati di tutto il necessario contro l’emergenza del corona virus... hanno ripristinato il tutto... Voglio ringraziarli in maniera sentita, avrebbero potuto rinviare a domani ma non l'hanno fatto. In questi giorni abbiamo bisogno di persone come queste”.