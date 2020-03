"Mai vista New York vuota: ma americani non hanno capito bene" Il sannita Carmelo Nazzaro da New York: "Scene spettrali tra Brooklyn e Broadway"

“Vedere il ponte di Brooklyn senza traffico, e io lo faccio 4 volte al giorno, è stato scioccante. In 13 anni di Stati Uniti e di New York non mi era mai capitato”. Non servono presentazioni per Carmelo “Pisillo” Nazzaro, montesarchiese trapiantato a New York assieme alla moglie santagatese, dove gestiva una paninoteca (ora sono due), stabilmente al primo posto sulle guide e sui motori di ricerca a tema “food”.



Gli Stati Uniti hanno superato l'Italia per numero di contagi, ma secondo Carmelo una reale percezione del problema ancora non c'è: “Siamo in quarantena da una decina di giorni, ma gli americani non l'hanno ancora presa seriamente, ma non ci sono sanzioni, la maggior parte esce e fa quel che vuole. Chi è preoccupato conoscendo la dimensione del problema siamo noi italiani e i cinesi in particolar modo: in strada chi gira con le mascherine e i guanti siamo noi. Io ad esempio non sto uscendo tutti i giorni, ma solo quando devo, però c'è chi esce tranquillamente come prima”.

Teatri e locali notturni chiusi, bar e ristoranti solo da asporto: “Io ho chiuso il bar, le paninoteche sono aperte ma con gli sgabelli sui tavoli: se qualcuno vuole chiudere può chiudere tranquillamente. Le scuole invece sono chiuse già da un pezzo, con i bimbi (Carmelo ne ha due ndr) che fanno lezione online”.

Sconvolgente vedere Broadway o il ponte di Brooklyn vuoti: “Incredibile sembrava spettrale, mai vista una cosa del genere”.

E chiaramente c'è una grande incognita sul dopo: “Non c'ero quando c'è stato l'undici settembre, ma New York e gli Stati Uniti si sono ripresi alla grande. Certo stavolta è diverso, c'è una anomalia enorme, ma sono fiducioso come il resto degl americani. Sono più preoccupato per voi in Italia,specie nel mio sud: ma siamo abituati a soffrire, ce la faremo anche stavolta”.