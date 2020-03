Contro assembramenti in volo il drone della Municipale - FOTO Santamaria: prevenzione contro Covid 19. Bosco: lo utilizzeremo anche per verificare segnalazioni

A Benevento da questa mattina al via l'uso sperimentale del primo drone della Polizia Municipale per contenere la diffusione del coronavirus. Il mini velivolo, pilotato da uno degli agenti abilitato da alcune settimane, si è alzato in volo per 'guardare' dall'alto le alcune zone della città. In pratica sarà attivato dopo una delle tante segnalazioni che arrivano al comando della Polizia Municipale di via santa Colomba circa la presenza di persone che si intrattengono in strada.

La stazione mobile della Polizia locale di Benevento verrà posizionata di volta in volta in luoghi strategici dai quali si potrà alzare in volo il piccolo drone munito di una potente telecamera che darà la possibilità agli operatori di verificare la situazione anche nei vicoli del centro storico e in interi quartieri con discrezione.

Quando la telecamera avrà inquadrato eventuali gruppi di persone o altre situazioni anomale, interverranno le pattuglie.

“Un nuovo mezzo tecnologico da mettere in campo a Benevento – ha spiegato il dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali del Comune di Benevento -. Servirà per controllare dall'alto la situazione senza continui e talvolta inutili spostamenti degli agenti”

“La città sta rispondendo bene alle ordinanze – ha invece spiegato il comandante della Polizia Municipale di Benevento, Fioravante Bosco -. Ieri sera non c'era una sola auto in giro. La città era deserta e questo è un bene contro la diffusione del contagio. Restiamo a casa. Continuiamo a fare sacrifici per il bene di tutti”, ha concluso Bosco esortando i cittadini a non uscire”. Presente al primo volo anche l'assessore all'Urbanistica, Raffaele Romano.