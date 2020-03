Covid 19. Il bollettino dell'Asl: 14 positivi nel Sannio Di questi 10 sono i ricoverati al Rummo. Si attendono i risultati di altri tamponi

Sono 14 i casi in provincia di Benevento di persone residenti nel Sannio risultate positive al Covid 19. A fornire i dati con la tabella del contagio in provincia di Benevento è l'Asl. Una in più, allo stato, anche se si è sempre in attesa di numerosi tamponi effettuati sia presso una casa di cura e riabilitazione privata che in alcuni centri del Sannio.

Restano due – una persona è però domiciliata a Telese Terme – i positivi di Guardia Sanframondi. Centro della valle Telesina che ieri ha dovuto fare i conti con la seconda vittima accertata nel sannio per coronavirus. Due anche le persone di san Salvatore Telesino contagiate, di cui una ricoverata in ospedale. Un caso a Sant'Agata de' Goti in quarantena in casa, Tre persone contagiate di Benevento, tutte ricoverate al pari di: una persona per ogni centro in elenco ovvero: Foglianise, Sassinoro, Cusano Mutri, Telese Terme e Torrecuso. Poi c'è l'anziano di Paupisi che però è ricoverato in un ospedale del Molise.

Dall'ospedale Rummo, dell'azienda San Pio, invece, i ricoveri di persone di Benevento sono 10. a questi vanno aggiunte altre tre persone delal vicina provincia Irpina. Sei le persone ricoverate tra i reparti di Terapia Intensiva e Pneumologia Sub Intensiva, sei i degenti positivi al Covid 19 nel reparto di Malattie infettive, e una persona è invece ricoverata al Medicina Interna.