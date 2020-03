Asia implementa servizio pulizia davanti attività commerciali Per l'emergenza Covid 19

L'Asia comunica di aver implementato il servizio di pulizia della città con due unità destinate al servizio spazzamento e raccolta di guanti e mascherine utilizzati e poi gettati a terra nei pressi delle attività commerciali. Durante tutto il giorno, due operai a bordo di un Porter, controlleranno gli esercizi commerciali aperti in città per garantire l'igiene dei luoghi pubblici.

"Di concerto con l'amministrazione comunale - ha spiegato l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro -, e a seguito di numerose segnalazioni ricevute dai cittadini, abbiamo ritenuto opportuno potenziare il servizio di pulizia della città. Chiaramente l'invito è a non gettare guanti e mascherine usati a terra, ma di utilizzare gli appositi contenitori. Si tratta di rifiuti che potrebbero favorire il contagio da Covid-19 e, dunque, essere potenzialmente pericolosi per la collettività. Mi appello al senso di responsabilità di ognuno: in questo momento l'igiene della comunità e nella comunità è essenziale. Vi preghiamo, altresì, di segnalarci situazioni simili per consentirci di intervenire".

Per le segnalazioni è possibile chiamare il numero verde 800194919. Oppure, consultare la pagina web dell'Azienda www.asiabenevento.it/www2/menu.php, cliccare sulla sezione Servizi, sotto categoria Segnalazioni e inviare una mail allegando le foto. O ancora è a disposizione il numero whatsapp 3409936946.