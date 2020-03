Casi positivi a Villa Margherita: "Intervenire subito" De Girolamo sui social: "Se fossero confermati i 27 casi sarebbe un problema serio"

Sui 27 casi di contagio che probabilmente riguardano Villa Margherita interviene anche Nunzia De Girolamo ex parlamentare sannita con un video su Facebook: “Sembra la struttura sia diventata una sorta di focolaio: ci sono 27 persone positive al coronavirus con risultati ai tamponi arrivati dopo cinque giorni. Perché non ne abbiamo contezza? Se così fosse è un alert serio perché noi in provincia di Benevento non abbiamo tutte le strutture adatte a ricoverare i malati. Quindi servirebbe un luogo dove isolare persone che hanno positività al covid e installare subito un'area, che potrebbe essere la stessa Villa Margherita. Bisogna evitare sceneggiate e prevedere subito un'unità di crisi per stabilire dove mettere le persone in isolamento e dove ricoverare le persone. Ciò se quel che viene riferito fosse vero. Vorrei capire cosa sta accadendo nella mia terra: io sono qui e sono pronta a difendere il mio Sannio. Se i dati non escono dal bollettino centrale e arrivano al regionale però qui non sappiamo cosa accade”.