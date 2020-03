Pandemia Covid19: la Gepos di Telese Terme scende in campo Gruppo De Vizia: "Orgogliosi di partecipare alla sfida, faremo del nostro meglio"

E' il senso di responsabilità a muovere in queste ore cruciali il Gruppo De Vizia Sanità.

Si è deciso, volontariamente di mettere a disposizione la Gepos di Telese Terme, convenzionata col sistema sanitario nazionale, per l'emergenza Covid19.

Una lotta, quella del sistema sanitario pubblico e quella del sistema sanitario convenzionato, che si gioca sul medesimo terreno, unificando le forze, a dispetto delle critiche ingenerose, a livello nazionale, sulla sanità privata convenzionata.

"Siamo orgogliosi - hanno riferito il presidente del Gruppo sanitario, il dottor Antonio De Vizia, e la direttrice della clinica sannita, la dottoressa Marcella De Vizia, anestesista e rianimatrice-, di partecipare con competenza e mezzi alla sfida per contenere l'epidemia. E' in questi frangenti che si onora il giuramento di noi medici e che si mostra la professionalità con cui si è sempre agito, per la difesa della salute pubblica in generale, del nostro territorio in particolare. Faremo del nostro meglio, è la nostra promessa".