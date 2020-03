Covid19. Villa Margherita: necessario supporto esterno Nota ufficiale della struttura riabilitativa dove sono stati identificati numerosi casi positivi

Dopo una giornata convulsa parla ufficialmente il management di Villa Margherita dove è stato rilevato il primo focolaio di coronavirus nel Sannio.

"Confermati numerosi casi di pazienti ed operatori positivi al Coronavirus. Diversi operatori, pur non confermati, presentano sintomi potenzialmente riconducibili a questa infezione.

Queste persone sono state poste in isolamento preventivo e sono state attivate, sin dal primo momento, tutte le procedure e le misure cautelative indicate dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per garantire i migliori standard di sicurezza dei pazienti e degli operatori.

Da subito la struttura ha comunicato la situazione all'ASL di Benevento per coordinarsi e operare secondo le indicazioni dello stesso Dipartimento di Prevenzione, con cui è in

costante contatto e a cui sono forniti quotidianamente report di aggiornamento.

Tuttavia, la numerosità del personale che nei giorni scorsi ha presentato certificati medici di malattia o che, da oggi, deve essere collocato in quarantena perché risultato positivo al tempone oro-faringeo, è tale da rendere necessario l’intervento di un supporto esterno.

In questo senso è stata avvista la ASL che valuterà l’opportunità di predisporre l’invio di personale sanitario a supporto della struttura o di trasferire in sicurezza i pazienti in altri luoghi di cura.

La Direzione di struttura conferma che sono state adottate tutte le misure necessarie per cautelare sia i pazienti, sia gli operatori, sia i cittadini e che la struttura continua a garantire nel frattempo, con ogni sforzo, adeguata assistenza e cure ai pazienti presenti in struttura".