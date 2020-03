Covid-19 Io X Benevento: riconoscenza al sindaco Mastella Schipani rimarca anche la necessità di dotare il personale sanitario di Dpi

L'associazione Io X Benevento plaude all'iniziativa del Comune di Benevento di donare oltre duecento pasti quotidiani alle famiglie più in difficoltà della città. Il presidente Io X Benevento plaude all'iniziativa dopo aver però posto l'accento nuovamente sulla difficile situazione nelle strutture sanitarie cittadine a causa dell'emergenza Covid 19.

“In queste ultime ore – scrive Schipani - , abbiamo raccolto, attraverso telefonate e messaggi, il grido di sofferenza di tanti medici di famiglia e tanti dipendenti, sia dell’ASL, sia del 118, sia dell’Ospedale: alcuni, commossi, nel ribadire il loro impegno per la Comunità, hanno raccontato le vicissitudini che caratterizzano le ore, i giorni, di duro lavoro ed hanno esposto i tanti, tantissimi rischi che su di loro incombono per non essere abbastanza tutelati”. In particolare l'associazione accende i riflettori sulla necessità di dotare il personale sanitario in maniera costante di dispositivi di protezione individuale. Io X Benevento annuncia: "Faremo di tutto affinchè la Magistratura accerti eventuali responsabilità".

Poi l'intervento sulle nuove misure varate da Mastella per le famiglie in difficoltà: “Mastella, invece, da buon padre di famiglia, emana provvedimenti che oggettivamente sono molto apprezzati sia per i contenuti e le finalità che vengono perseguite e sia per come viene rappresentata la tutela delle fasce deboli di una Comunità, attraverso fatti concreti.

Alla luce dei nuovi fatti emersi, relativamente alla questione Villa Margherita, la popolazione inizia ad avere paura di come si sta gestendo questa emergenza sanitaria”.

Scipani conclude: “Siamo vicini alle famiglie che hanno perso i propri cari, vicini a chi sta lottando in prima linea per garantire assistenza sanitaria e a tutti coloro che stanno vivendo momenti di incredibile sofferenza in solitudine. Gli operatori sanitari stanno rischiando la loro vita per noi cittadini....non dimenticheremo niente e nessuno. A loro rivolgiamo la preghiera di andare avanti con il cuore, di continuare ad aiutare chi ha bisogno.

Avanti operatori del Pronto Soccorso, del 118, del mondo del volontariato, delle forze dell'Ordine. Avanti con l'amore… Siamo e saremo con voi.... sempre. Forza”.