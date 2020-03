Spesa sospesa, la bella iniziativa del Comitato Pietà I cittadini potranno devolvere un libero contributo economico nei punti vendita convenzionati

L’associazione di volontariato “Comitato Pietà e zone limitrofe” si sta attivando da settimane per fronteggiare, nei limiti del possibile, l’emergenza coronavirus. Il sodalizio, retto dal presidente Gennaro De Luca, in accordo con tutti i soci, ha ideato l’iniziativa della “Spesa Sospesa”. In pratica, ogni cittadino nei punti vendita convenzionati (Conad in via Colonnette, Maury’s in via dei Mulini, Bio Carni Sas - Via Napoli, Sanitaria Ortopedia Insieme - Via Napoli potrà devolvere il proprio libero contributo economico, per sostenere l'acquisto di prodotti di prima necessità destinati alle persone bisognose e più fragili del rione. Inoltre, l’associazione di volontariato sta avendo proficui dialoghi con l’amministrazione comunale per ottenere un numero congruo di mascherine omologate per una eventuale distribuzione nel quartiere, sempre privilegiando le famiglie meno abbienti. Attenzione puntata anche sui buoni pasto e voucher sociali, per segnalare agli enti competenti situazioni di disagio. Riguardo alle suddette tematiche, il Comitato è in prima linea e supporta i cittadini. Per qualsiasi info su queste ed altre comunicazioni è attivo il servizio Whatsapp al cell. 3471872296