"Tuteliamo sanitari evitando che strutture diventino focolai" L'appello del segretario del Partito Democratico Carmine Valentino

È un vero e proprio appello quello che lancia Carmine Valentino per l’emergenza Covid-19 a tutela degli operatori sanitari che in questi giorni stanno lavorando negli ospedali:

“Facciamo nostri tutti gli appelli fatti fino ad oggi e sosteniamo ogni iniziativa finalizzata ai principali ed imprescindibili seguenti punti: fornitura DPI al personale sanitario (tutto); effettuazione tamponi ai sanitari; presenza di percorsi separati e distinti per paziente Covid dall’accesso in ogni struttura sanitaria, fino al termine del percorso di cure”. Questi i tre punti lanciati da Valentino che continua : “Non vanifichiamo gli effetti, anche solo in parte, delle misure di contenimento adottate fino ad oggi e che avranno prosieguo oltre Pasqua. Evitiamo - conclude Carmine Valentino - che le strutture sanitarie diventino veri e propri focolai e luoghi di contagio. La priorità deve essere quella di salvaguardare chi ci cura”.