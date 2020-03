Mastella: gli audio che girano sono stronzate - VIDEO Il sindaco: non sono il capo della sanità, certo che tutto va chiarito ma non posso decidere io

“Circolano audio in cui si dice di sette morti a Villa Margherita... è una stronzata enorme. E nessuno legato a supermercati è stato prelevato. E' un'altra stronzata clamorosa”. Senza mezzi termini il sindaco di Benevento Clemente Mastella mette in chiaro la situazione nel Sannio. Prova a sgombrare il campo dalle tante fake news che in questo momento circolano, soprattutto attraverso i social, soprattutto attraverso alcuni messaggi vocali di whatsapp che girano di telefono in telefono.

Nuovo intervento in diretta del primo cittadino sull'emergenza coronavirus.

“E' chiaro che sarà necessario chiarire come si è potuto verificare il caso Villa Margherita. La persona ammalata sarebbe arrivata dalla provincia di Avellino e si sarebbe creato un problema notevole. Ma mi sembra che si sia smarrito senso della ragione. Io non sono il capo dei capi della sanità locale... ho chiesto spiegazioni. Ho sensibilizzato le istituzioni... ma non posso decidere su tutto”.

E ancora spiega: “Interverrà l'unità di crisi e secondo le indicazioni dell'Asl è probabile che alcuni pazienti in salute saranno spostati in una clinica della Provincia di Benevento”.

E sui sindaci che hanno limitato l'accesso nei loro comuni agli operatori sanitari in servizio presso Villa Margherita aggiunge: “hanno sbagliato, le ordinanze per vietare gli spostamenti sono nulle ma chi è venuto in contatto con la struttura avverta”.

Poi ribadisce: “Non ho avuto nessuna reticenza ma non posso certo dettare legge in una clinica privata, chi ritiene di chiedere intervento alla magistratura lo faccia. L'ho fatto anche in in tante circostanze e anche in questa”.

E poi torna a parlare del patto di solidarietà stretto con i cittadini. Un piano per contenere il disagio economico che si sta verificando per tante famiglie e che prevede la distribuzione di 263 pasti al giorno e 400 buoni spesa.

“Abbiamo pubblicato nel bando tutte le modalità per accedere ai bandi, circoscritti a 500 famiglie, partecipate”. E sulle mascherine prosegue: “Anche se non sono un obbligo proveremo a distribuire quante più possibile”.

Infine rassicura: “Chi occupa le case del comune non deve pagare nulla e anche chi vive nelle case occupate abusivamente in questo momento sarà tollerato. Dobbiamo stringere i denti e stare chiusi in casa, proseguiremo con i controlli serrati”.

E quindi conclude: “La vita sarà diversa da prima. Saranno da rivedere le modalità per concerti, cinema, stadio, scuole... troveremo un altro modo”.