Il Lions club dona un ventilatore polmonare al San Pio L'iniziativa di solidarietà

Un ventilatore polmonare all'ospedale San Pio di Benevento. Lo ha donato il Lions club Benevento host , con un gesto concreto di notevole importanza. "Nel corso della vita ognuno incontra difficoltà e pericoli - si legge in una nota -. Essi si possono combattere e superare soltanto dimostrando di voler agire per cambiare le cose, per rispondere ad un dovere che rifiuti ogni particolare interesse. Tale dovere ha imposto da sempre ai Lions di individuare nel prossimo, negli altri, la ragione di ogni propria azione. Essere a disposizione degli altri in maniera sincera, disinteressata e fornire un aiuto gradito e necessario. In questo particolare momento di forte tensione e preoccupazione la comunità non può affrontare la emergenza senza l'aiuto di tutti".

I soci del club, presieduto per l'anno sociale in corso dall'avvocato Nicola Lauro, "sentono il dovere di essere utili, di essere presenti, senza ingombrare e di dare risposte ai bisogni ed alle necessita della città. Il club ha risposto all'appello del sindaco Clemente Mastella e dell'assessore Carmen Coppola ed ha inteso acquistare un ventilatore polmonare, strumento che è necessario ed indispensabile agli instancabili ed encomiabili operatori medici per affrontare questa terribile emergenza sanitaria".

Il Lions club Benevento host "è consapevole delle difficoltà che la nostra collettività affronterà nel prossimo futuro ma, come sempre, cercherà di essere presente in favore di chi ha bisogno fedeli al motto "WE SERVE'. Un ringraziamento anche al dott. Mario Ferrante, direttore generale dell'ospedale San Pio, per la sua immediata disponibilità e collaborazione. Dal canto suo il dott. Ferrante nell'accettare la donazione ha ringraziato tutti i soci del Lions club Benevento host per aver voluto appoggiare e sostenere i medici e tutti gli operatori in un momento difficile. L'attenzione e la sensibilità dimostrata dal Lions club Benevento host nei riguardi dell'ospedale San Pio, attraverso la donazione di una attrezzatura indispensabile, conferma, esaltandolo, il forte legame che esiste tra l'azienda ed il territorio.