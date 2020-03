Primi tamponi analizzati al Rummo. Ecco il dato della Campania Sono salite a 1.752 le persone contagiate dal Covid 19 in tutta la Campania

Pubblicato il consueto bollettino dei tamponi postivi in Campania per la giornata di oggi, 28 marzo 2020 per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da Covid-2019.

Il totale dei tamponi effettuati oggi sono 1086 di cui positivi 170. Allo stato in Campania risultano contagiate 1752 persone su un totale complessivo di tamponi effettuati per numero di 11679.

L'Unità di Crisi della Regione Campania comunica i seguenti esiti delle analisi sui tamponi: Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 426 tamponi di cui 73 risultati positivi; Ospedale Ruggi di Salerno: esaminati 242 tamponi di cui 16 risultati positivi; Ospedale Moscati di Aversa: sono stati esaminati 25 tamponi, nessuno è risultato positivo; Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 117 tamponi, di cui 21 risultati positivi; Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 63 tamponi di cui 16 risultati positivi; Azienda ospedaliera universitaria Federico II di Napoli: sono stati analizzati 67 tamponi di cui 13 risultati positivi; Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola: sono stati esaminati 62 tamponi di cui 11 risultati positivi. Per la prima volta viene inserita l'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento: sono stati esaminati 25 tamponi di cui 10 positivi; Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 59 tamponi di cui 10 risultati positivi.