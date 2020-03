Covid 19. Il bollettino dell'Asl. 37 contagiati I numeri diffusi dall'Azienda Sanitaria Locale

Restano invariati i numeri dei contagi da coronavirus in provincia di Benevento secondo l'azienda sanitaria locale. Il bollettino da via Oderisio comunica (alle 12 di oggi 29 marzo) trentasette casi accertati di Covid 19 nel Sannio.

Dei 37 casi 3 sono a domicilio (nei comuni di Guardia Sanframondi, San Salvatore Telesino e Sant'Agata dei Goti), 15 sono ricoverati all'ospedale San Pio (4 di Benevento, 2 di Cusano Mutri, 1 di Foglianise, 2 di Guardia Sanframondi, 1 di Morcone, 1 di San Giorgio del Sannio, 1 di San Salvatore Telesino, 1 Sassinoro, 1 Telese Terme, 1 Torrecuso).

Diciotto sono ricoverati in altre strutture.