Sindaci in prima linea, Carofano esprime solidarietà Il sindaco di Telese sull'emergenza Covid 19 nelle strutture sanitarie assistenziali

“In un momento nel quale registriamo anche nel Sannio la presenza di persone contagiate all’interno di una Residenza Sanitaria Assistenziale ritengo doveroso esprimere piena solidarietà ai colleghi Sindaci della provincia di Benevento e del comune capoluogo che in queste ore sono in prima linea per garantire l’applicazione delle norme di contrasto alla pandemia in corso". Così Pasquale Carofano, sindaco di Telese Terme e componente della direzione regionale Anci Campania.

"Si tratta - prosegue - di colleghi amministratori che si ritrovano a fronteggiare quotidianamente le tante difficoltà legate all’emergenza, intrecciate alla complessità dovuta alla presenza sul territorio di una Residenza Sanitaria Assistenziale. Per quest’ultime, molto spesso non vengono a loro trasferite importanti comunicazioni, ma solo macchinose problematiche che impattano direttamente sulla salute e la tranquillità delle popolazioni amministrate. A tutti loro voglio ribadire, a gran voce, la mia solidarietà di fronte ad accuse ingenerose di cui sono stati gli incolpevoli bersagli in queste ultime ore”.