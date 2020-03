Mastella: chiedo chiarimenti ma l'Asl ha potere di controllo Il sindaco risponde alla lettera di una cittadina

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, risponde alla lettera di Maria Grazia Civitillo, una cittadina che, riflettendo sul caso di Villa Margherita e i contagi da Covid19 che si sono verificati nella struttura di riabilitazione (Leggi qui).



"Anche io - dice Mastella -ho chiesto e chiedo chiarimenti. Il sindaco, per legge, non li dà, ma li riceve, non avendo in materia alcun potere di controllo che è potestà della Asl. Oggi, l’Asl, come altri giorni, ha dato i suoi chiarimenti e quelli hanno validità".