Ferrovia Valle Caudina, la preoccupazione dei pendolari "Se la tratta venisse chiusa, i problemi diverrebbero irrisolvibili"

Si dicono "profondamente preoccupati" gli aderenti al Comitato Disagiati della Valle Caudina "dalla notizia della possibile chiusura della tratta ferroviaria Benevento-Napoli, Via Cancello. Se questa notizia dovesse risultare veritiera verrebbero messi a rischi numerevoli posti di lavoro e i problemi legati alla tratta, che da sempre denunciamo come Comitato, diverrebbero definitivamente irrisolvibili. Fiduciosi di essere finalmente ascoltati, invitiamo le autorità competenti affinché questa problematica possa essere superata con la giusta attenzione dedicata per far sì che la Valle Caudina e il Beneventano tutto possa recuperare, su questa tematica, pari dignità rispetto alle altre province della Regione Campania. Questo Comunicato viene rivolto immediatamente alle istituzioni regionali, bypassando i riferimenti politici locali, che da sempre hanno mostrato di fare orecchie da mercante a questa annosa problematica del nostro territorio".