Covid19, Cisl lancia allarme su lavoratori idraulico-forestali Il segretario Iannace scrive al Presidente della Provincia e ai presidenti delle comunità montane

“La drammaticità della situazione e le misure urgenti, varate dal Governo nazionale e regionale, per contenere la diffusione del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, ci impongono di affrontare insieme una nuova situazione e valutare iniziative immediate a tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Alla data odierna, registriamo l’impossibilità nella prosecuzione delle attività di forestazione, da parte dei lavoratori, per l’estrema difficoltà di rispettare le disposizioni previste dei diversi DCPM per il contenimento dell’infezione da COVID-19”.



Così Alfonso Iannace, Segretario Territoriale FAI CISL IrpiniaSannio scrive in una lettera rivolta al Presidente della Provincia, Antonio Di Maria; ai Presidenti delle Comunità Montane: Gianfranco Rinaldi (Titerno-Alto Tammaro); Zaccaria Spina (Fortore), Giacomo Buonanno (Taburno) e a Giampaolo Parente, dirigente U.D.O. Regione Campania.

“Pertanto – prosegue la missiva -, si è ritenuto necessario preventivamente di interrompere le attività lavorative, provvedendo alla chiusura dei cantieri forestali, utilizzando disposizioni legislative vigenti e ove se ne conveniva gli strumenti previsti dal CCNL e CIRL di categoria, in attesa di utilizzare ammortizzatori sociali legislativamente disponibili, o che saranno resi disponibili da eventuali provvedimenti.

L’ammortizzatore sociale utilizzabile nel settore attualmente possibile, è la CISOA – Legge n.457/1972 - s.m.i. (Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli), come ribadito dal D.L. n. 18/2020, e come da circolare INPS n. 47 del 28.03.2020, che ne stabilisce e chiarisce le modalità nonché l’iter di attuazione per gli aventi diritto.

Vi chiediamo, nei modi e nei termini che riterrete opportuni, un confronto di merito affinché sia possibile poter definire tempi, modalità dell’utilizzo della CISOA, attraverso un coinvolgimento congiunto per negoziare intese specifiche capaci a livello territoriale, per agire nei confronti dell’INPS provinciale di Benevento, onde ridurre soprattutto i tempi nella liquidazione delle spettanze da corrispondere ai lavoratori forestali per il sostegno delle loro famiglie”.