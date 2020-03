Coronavirus. 28 i pazienti ricoverati all'ospedale San Pio Il bollettino dell'azienda ospedaliera beneventana

Sono 28 i pazienti ricoverati all'ospedale San Pio di Benevento per Covid 19. Lo comunica nel consueto bollettino (aggiornato alle 12 di oggi) l'azienda ospedaliera di Benevento dettagliando che dei 29 pazienti 22 sono residenti in provincia di Benevento e sono ospitati dai seguenti reparti: 4 in terapia intensiva, 11 in pneumologia e sub intensiva, 11 malattie infettive, 2 area isolamento covid dedicata al Pronto Soccorso. Sei dei ricoverati provengono da fuori provincia: 3 ricoverati in pneumologia e sub intensiva, 3 nel reparto di malattie infettive.

L'azienda specifica che i dati indicati si riferiscono esclusivamente ai ricoveri ospedalieri presso l'A.O.R.N. "San Pio" e tengono conto di pazienti residenti nella provincia di Benevento e nelle altre province. Per una reportistica dettagliata relativa ai positivi covid 19 della provincia di Benevento bisogna far riferimento al bollettino dell'ASL di Benevento.