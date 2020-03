Sale della Terra, "una spesa sospesa per chi è in difficoltà" L'iniziativa del Consorzio per le famiglie più in crisi per l'emergenza

Un gesto di solidarietà concreta a tutte le famiglie colpite da questa crisi improvvisa. Lo offre il Consorzio Sale della Terra, anch'esso duramente colpito dagli effetti economici della pandemia. Alcuni dei presidi di Economia Civile del Consorzio, come la Fattoria Sociale Orto di Casa Betania, il Bistrot Alimenta, l’Albergo Diffuso di Campolattaro, la Pasticceria Russo hanno chiuso i loro battenti come tanti altri in un periodo molto importante dell’anno, così come i Centri Sociali Polifunzionali per Disabili.

Ma chi capisce cosa significhi arrivare con difficoltà a fine mese, non può restare indifferente.

Ecco perchè il Consorzio ha deciso che da domani, al Sale della Terra Store, sarà possibile “lasciare una So-Spesa, una spesa sospesa per una famiglia in difficoltà”. Ogni cliente dello Store “potrà lasciare un’offerta all’interno di tre tipi di panieri ( minimum, medium e large) ed ogni famiglia in difficoltà potrà venire a ritirare la spesa sospesa esibendo una autocertificazione in cui dichiara sotto la propria responsabilità di essere in una difficile condizione economica a causa del Covid-19”.

Per ogni So-Spesa “lo Store applicherà uno sconto aggiuntivo del 10%. Nessuno ci guadagnerà, nessuno ci perderà, avranno vantaggi solo le famiglie colpite. E' il modo per essere a distanza ma non distanti con l’ Economia Civile del Consorzio Sale della Terra”, al quale è possibile far giungere anche donazioni con IT 87 W030 6909 6061 0000 0166 714- Sale della Terra -Store, causale Spesa Sospesa.