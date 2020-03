Mastella: "A breve unità mobile per test e tamponi" L'annuncio sui social del primo cittadino

“Anche a Benevento avremo a breve l'unità mobile per effettuare test e tamponi in modo massiccio”. Ad annunciarlo sui social il sindaco del capoluogo sannita, Clemente Mastella che in un post pubblicato sua sua pagina facebook ha ribadito l'importanza di “evitare il contagio intrafamiliare all'interno dei nuclei in cui sono presenti soggetti positivi. Ecco perché – ha proseguito il primo cittadino - secondo i suggerimenti di questi virologi, vanno fatti test e tamponi in modo massiccio”. Di qui la richiesta di poter effettuare questi test anche a Benevento: “Proprio in virtù di ciò – ha annunciato Mastella - stamattina ho telefonato al Direttore Regionale della Sanità Campana, chiedendo che anche da noi a Benevento, nella nostra Asl, ci fosse una ambulanza mobile per effettuare questo tipo di prelievi. Mi ha detto che c’è un’intesa per cui anche a Benevento avremo, a breve, questa unità mobile”.