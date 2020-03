Donazioni al 'San Pio', raccolti oltre 355mila euro Il direttore generale dell'azienda ospedaliera, Ferrante ringrazia tutti per il supporto

Una vera e propria gara di solidarietà che vede impegnate associazioni di volontariato, semplici cittadini e società a supporto dell'azienda ospedaliera San Pio in questa fase di emergenza. A rendere noto il contributo registrato, che ad oggi ammonta a 355mila e 895 euro, è al direzione del nosocomio sannita che in una nota ringrazia quanti si stanno impegnando per l'ospedale: "Il Direttore Generale, Mario Nicola Vittorio Ferrante, a nome dell’A.O.R.N. 'San Pio' di Benevento - si legge nella nota dell'azienda ospedaliera - esprime la sua profonda gratitudine ai tanti cittadini, società ed enti, che con generose donazioni vanno supportando l’Azienda ospedaliera per l’acquisto di dispositivi ed apparecchiature elettromedicali, che aiuteranno ad affrontare meglio la difficile situazione dovuta all’epidemia da Covid-19. Gesti generosi, che, mentre mostrano la robusta carica umana ed il grande cuore dei donatori, contribuiscono a tener viva la speranza di uscire quanto prima vittoriosi dall’attuale congiuntura emergenziale".

“Da parte nostra – afferma il Direttore Ferrante - ci impegnano sin d’ora a dare conto di quanto ci sarà donato e di quanto acquisteremo con i fondi raccolti. Un ringraziamento va alle Istituzioni, alle Autorità politiche, agli Enti, agli Ordini professionali, alle Aziende, alle Associazioni, alla Società civile ed a quanti, allo stesso scopo, si sono spesi e si vanno spendendo, con un impegno ed una generosità, che evidenziano ancora una volta il forte senso di responsabilità sociale di cui sono animati. Ringrazio tutti, infine, per la vicinanza espressa nei confronti del nostro personale sanitario in prima linea con un impegno ed una dedizione al limite dell’eroismo”.