L'Imeva di Benevento dona un ventilatore polmonare L'azienda del Gruppo Varricchio donerà il macchinario alla terapia intensiva dell'ospedale San Pio

L’Azienda I.ME.VA SPA (Gruppo Varricchio), aderendo all’iniziativa “UNA LISTA PER LA VITA” promossa da Confindustria Benevento, ha offerto il proprio contributo di circa 50 mila euro acquistando un Ventilatore polmonare per adulti destinato alla Terapia intensiva. Abbiamo ritenuto indispensabile sostenere il fabbisogno di apparecchiature e dispositivi necessari all’Ospedale San Pio per fronteggiare al meglio l’emergenza Covid 19.

Imeva è una azienda attiva nel settore della Sicurezza e della Ingegneria Stradale da oltre 50 anni. Leader europeo, è specializzata nella progettazione e nella produzione di barriere stradali in acciaio. Da sempre presente sul territorio di Benevento può contare su un sito produttivo di oltre 130.000 m2 di cui 26.000 coperti, impiegando oltre 170 dipendenti, incluso l’indotto che opera in esclusiva per Imeva. Ha tra le controllate anche uno stabilimento in Romania, a Bucarest, di recente acquisizione ed è leader assoluto nel mercato rumeno.

L’azienda è iscritta a Confindustria Benevento e lavora in sinergia con le altre imprese per creare benessere sociale ed economico e per garantire la crescita e la prosperità della collettività.

“Abbiamo risposto come Famiglia Varricchio con sincero entusiasmo e senso etico all’iniziativa ‘Una Lista per la Vita’ - spiega il presidente del Cda, Marisa Varricchio -. La nostra azienda si occupa di sicurezza per le molte persone che percorrono strade ed autostrade nel mondo. I nostri sistemi proteggono la vita di milioni di persone che per lavoro, per svago o per piacere si muovono nel mondo. Da oggi vogliamo essere vicini alla nostra città che ci ospita produttivamente e nella quale siamo cresciuti. Questa emergenza è un evento imprevedibile e molto complesso. Con questa donazione vorremmo dare il nostro contributo al progetto affinché possa essere garantita maggiore assistenza ai pazienti in difficoltà presso l’Ospedale San Pio. La responsabilità sociale fa parte dei nostri valori aziendali e familiari”.