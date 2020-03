Voucher sociali, al via manifestazione d’interesse per negozi Gli aderenti potranno stipulare la convenzione per i buoni di acquisto

Nell’ambito delle azioni avviate per l’assegnazione di Voucher Sociali (Buoni Acquisto), a seguito della Delibera di qualche ora fa quale strumento straordinario ed una tantum di sostegno ai cittadini residenti nel territorio comunale a seguito delle misure restrittive finalizzate al contenimento del contagio da COVID - 19, il Settore Servizi al Cittadino del Comune di Benevento avvisa che a far data dal 31/03/2020 sarà pubblicata, all’albo pretorio online e nella sezione del sito dedicata all’emergenza Coronavirus “Misure di sostegno a nuclei familiari in difficoltà”, la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI che volessero aderire a stipulare convenzione per effetto della quale i beneficiari di voucher rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente potranno utilizzare gli stessi per l’acquisto di generi alimentari e non.

I destinatari della manifestazione di interesse sono i titolari di esercizi commerciali, siti nel Comune di Benevento, dediti alla vendita di prodotti alimentari e/o per l'igiene personale e per la pulizia della casa.

Gli esercizi commerciali possono presentare le domande di partecipazione, debitamente compilate e firmate, entro e non oltre le ore 12.30 del 7° giorno successivo alla pubblicazione dell’ avviso, attraverso le seguenti modalità: Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Benevento, sito in Viale dell’Università, n. 10, previa prenotazione telefonica al n. 0824/772668 – 604 - 255 - 622; A mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comunebn.it - servizisociali@pec.comunebn.it