Pasti caldi a famiglie e senza fissa dimora, pubblicato avviso Prevista la fornitura di 260/265 pasti giornalieri a favore delle persone indigenti

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Benevento anche l’avviso per la fornitura di pasti caldi a nuclei familiari e persone senza fissa dimora. "Si tratta di un servizio straordinario e temporaneo - viene precisato dall'Ente - della durata di 30 giorni eventualmente prorogabili, teso a garantire la fornitura di 260/265 pasti giornalieri a favore delle persone indigenti in stato di necessità a causa della difficoltà economica causata e/o aggravata dall’emergenza epidemiologica del Covid 19, anche a mezzo consegna a domicilio ove tra i beneficiari vi dovessero essere contagiati o persone in quarantena o impossibilitati a recarsi presso le sedi di smistamento, che versano cioè in stato di bisogno o in situazioni di rischio o di abbandono familiare o di emarginazione sociale, purché residenti nel territorio del Comune di Benevento, e dei senza fissa dimora censiti dalle associazioni di volontariato più rappresentative operanti sul territorio".

"La misura - viene evidenziato dall'Ente - non è cumulabile con quella dei voucher sociali. Coloro che hanno i requisiti di accesso, e che non sono stati già censiti dalle associazioni di volontariato, possono inoltrare la richiesta contattando telefonicamente il Servizio Sociale del Comune di Benevento ai recapiti 0824/772685- 606 -668 dal 1 aprile 2020 al 4 aprile 2020 dalle ore 9 alle ore 13, oppure inviando il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Benevento al seguente indirizzo email: emergenzacovid@comunebn.it".