Unisa, attivato anche l'orientamento on line Didattica, esami e lauree a distanza

L’Università del Sannio continua a riorganizzare le sue attività per non fermarsi e garantire tutti i suoi servizi anche se in modalità differente. "L’emergenza Coronavirus - ricordano dall'Ateneo sannita - ha portato l’ateneo sannita ad attivare didattica, sedute d’esame e di laurea a distanza per la sicurezza degli studenti e di tutta la comunità Unisannio. Avviato da qualche giorno anche il servizio di orientamento on line per rispondere a tutte le richieste di informazioni su corsi e attività didattiche. Sia singolarmente che in gruppo si può prenotare un appuntamento, attraverso il sito www.unisannio.it, per richiedere specifiche informazioni, la presentazione dell’offerta formativa e ogni altra curiosità utile ad aiutare gli studenti ad affrontare in modo consapevole la decisione sul percorso formativo da intraprendere. Docenti, studenti e personale degli uffici sono a disposizione per rispondere a domande, raccontare il percorso e la vita universitaria, fornire spunti di riflessione a chi sta disegnando il proprio futuro".

“L’Università del Sannio continua a considerare fondamentale il supporto offerto alle future matricole. L’orientamento online servirà a seguire da vicino le studentesse e gli studenti nei vari aspetti legati alla scelta degli studi universitari, pur rispettando tutte le misure precauzionali previste per contenere il contagio del Covid-19 - ha dichiarato Lerina Aversano, docente delegata all’orientamento -. L’orientamento inteso come affiancamento dei giovani che si affacciano al mondo universitario – ha aggiunto la professoressa Aversano - si sposterà anche sui canali social di ateneo, dove fino al mese di luglio diffonderemo contenuti volta per volta ampliati e aggiornati, per accompagnare i futuri studenti Unisannio al momento della scelta”.