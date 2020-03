Emergenza Coronavirus, 74 i pazienti positivi nel Sannio I dati dell'Asl. 22 le persone di Benevento contagiate. Al San Pio 28 ricoverati

Sono 74 i cittadini risultati positivi al Covid-19 nel Sannio. Secondo l'aggiornamento quotidiano del bollettino inviato dalla Asl di Benevento il numero di casi accertati di Coronavirus in provincia di Benevento non cambia di molto rispetto ai numeri comunicati nelle ultime 24 ore sempre dall'azienda sanitaria locale (73 i casi registrati ieri).

In particolare, nel prospetto dell'azienda sanitaria locale sono 24 i cittadini sanniti ricoverati presso l'azienda ospedaliera San Pio, 46 presso altre strutture, uno in altre province e tre a domicilio (San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti e Guardia Sanframondi). Di questi 22 sono stati registrati a Benevento e il resto nelle altre province sannite. Tra i centri in cui si registrano diversi casi troviamo Cusano Mutri e Pago Veiano con 4 casi accertati, mentre sono tre rispettivamente a Paolisi, San Giorgio del Sannio e Torrecuso.

Intanto dall'azienda ospedaliera San Pio fanno sapere che “sono 28 i pazienti ricoverati presso l'area Covid-19 dell'ospedale, di cui 23 residenti nella provincia di Benevento e 5 provenienti da altre province”. In particolare: “Sono cinque i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 pneumologia – sub intensiva, 10 a malattie infettive e 3 in area isolamento Covid dedicata”.