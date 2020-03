Maugeri, Romano (San Salvatore): "Servono tamponi" Il sindaco: "Lì lavorano molti cittadini di San Salvatore e a loro non è stato fatto tampone"

In merito al caso Maugeri è intervenuto il sindaco di San Salvatore Telesino, Romano, che scrive: "Devo rappresentare e denunciare la grave situazione che si sta verificando non solo nel mio paese ma nell’intera provincia di Benevento a seguito dei casi di positività al Covid 19 riscontrati nelle strutture riabilitative Villa Margherita di Benevento e da ultimo fondazione Maugeri di Telese Terme. In questa struttura lavorano molti cittadini di San Salvatore Telesino oltre che dell’intera provincia di Benevento ai quali non è stato effettuato il tampone né disposto nei loro confronti alcun provvedimento di quarantena, continuando a lavorare. Il tampone deve essere eseguito a TUTTI i dipendenti e non solo a quelli che hanno avuto un contatto diretto con i pazienti colpiti dal virus! Se l’asl non ha i mezzi per provvedervi lo facciano o si obblighino a farlo le strutture! Mi riferiscono che qualche dipendente già accusa sintomi febbrili. Bisogna intervenire subito prima che sia troppo tardi. Un ulteriore attesa o fare tamponi solo ad una parte dei dipendenti rischierebbe concretamente di far propagare il virus in maniera massiccia. Questa situazione oltre che destare gravi e fondate preoccupazioni di ordine sanitario sta assumendo anche aspetti di ordine pubblico per la ribellione generale delle intere cittadinanze che chiedono a noi sindaci di intervenire per risolvere la questione e per adottare provvedimenti in merito. Chiedo pertanto un intervento immediato e risolutivo di sua Ecc.za il Prefetto di Benevento affinché TUTTI i dipendenti delle citate strutture sanitarie siano sottoposti a tampone e siamo adottate nei loro confronti misure di isolamento e quarantena. Su questo chiedo anche l’intervento delle organizzazioni sindacali di categoria a tutela dei loro rappresentati. Anteponiamo la salute dei cittadini agli interessi economici. Interveniamo subito prima che si verifichi ancor di più il peggio"