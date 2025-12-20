La fiaccola olimpica a Telese Terme: passaggio il 27 dicembre Il percorso cittadino avrà una lunghezza di circa 3,2 km, con 16 tedofori impegnati nella staffetta

Telese Terme si prepara a vivere un evento storico e di straordinaria importanza sportiva e culturale: il 27 dicembre 2025 la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 attraverserà il territorio comunale, nel quadro del percorso nazionale della staffetta della torcia olimpica. Il passaggio della Fiamma rappresenta un momento di grande prestigio per la nostra comunità e per l’intero Sannio, essendo Telese Terme, insieme a Benevento, l’unico Comune della provincia di Benevento ad ospitare la tappa campana della staffetta olimpica.

La Fiamma Olimpica, accesa il 26 novembre 2025 a Ancient Olympia (Grecia) secondo l’antica tradizione olimpica e consegnata successivamente all’Italia, sta compiendo un lungo viaggio di oltre 12.000 km attraverso tutte le 20 regioni italiane e 110 province, toccando centinaia di comuni e promuovendo i valori dello sport, dell’unità e della partecipazione collettiva.

Il percorso cittadino a Telese Terme avrà una lunghezza complessiva di circa 3,2 km, con 16 tedofori impegnati nella staffetta e una carovana di circa 800 metri che seguirà il passaggio della Fiamma sulle strade principali del centro.

Il tragitto previsto attraverserà alcuni dei luoghi più significativi della città, trasformando Telese Terme in un palcoscenico di emozioni e partecipazione comunitaria.

Il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, esprime grande soddisfazione per questo evento di portata internazionale: “Accogliere la Fiamma Olimpica nella nostra città è un onore straordinario. Da Sindaco, ma soprattutto da figlio di Telese Terme, è un’emozione profonda: vedere la Fiamma passare qui era uno dei miei grandi sogni, e viverlo oggi da amministratore è qualcosa di unico. Invito tutta la cittadinanza a partecipare, in particolare le famiglie e i genitori con bambini: per loro sarà una giornata storica, un ricordo che porteranno con sé per tutta la vita.

Rivolgo inoltre un invito ai Sindaci e alle istituzioni della Valle Telesina e dell’intero comprensorio a essere presenti: questo non è solo il passaggio della Fiamma a Telese Terme, ma un evento che rappresenta e valorizza tutto il nostro territorio.

Desidero infine rivolgere un sentito ringraziamento alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, alle Guardie Ambientali e a tutti i volontari coinvolti, così come a tutte le Forze dell’Ordine — Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale — per il prezioso lavoro di coordinamento, sicurezza e supporto che renderà possibile lo svolgimento dell’evento".